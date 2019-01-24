2019-01-24T06:51:54+03:00
Дом. Семья

Вот это хвост: сибирячка поймала в кадр маленькую хищницу с умным взглядом и видом котенка

Под длинным хвостом у геннет расположены железы, выделяющие резко пахнущую жидкость
Надежда ЯРКОВА
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Хвост у геннет достигает 50 сантиметров в длину. Фото: Анна Новикова.Хвост у геннет достигает 50 сантиметров в длину. Фото: Анна Новикова.
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Пятнистый хищник выглядит как милый домашний котенок, однако это далеко не так. Красивый кадр с длиннохвостой геннетой сделала посетительница зоопарка Анна Новикова.

— В вольере пара геннет, они живут в помещении Тропического мира, — уточнила сибирячка.

У геннеты забавная мордочка с умными глазками и очень красивый хвост. Вот и на фото она сидит на подоконнике, а длинный хвост свисает до самого пола.

Генеты относятся к роду хищных млекопитающих из семейства виверровых и обитают они чаще всего на деревьях. Длинное, приземистое и необычайно гибкое тело у них покрыто короткой, довольно грубой шерстью. Окраска у хищников пятнистая, а пушистый хвост бывает до 50 см длиной. При этом у его основания расположены железы, выделяющие резко пахнущую жидкость — мускус.

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