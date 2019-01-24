2019-01-24T05:06:56+03:00
Общество

Ноутбук за коммуналку: новосибирец оплатил долг за свет и тепло из страха остаться без гаджета

Житель Новосибирска заплатил долги за тепло и электроэнергию только после ареста ноутбука
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец не захотел расстаться с ноутбуком и оплатил долг по коммуналке.Новосибирец не захотел расстаться с ноутбуком и оплатил долг по коммуналке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставы арестовали ноутбук Sony новосибирца за 19- тысячный долг по коммунальным услугам, и он тут же нашел деньги, чтобы погасить его.

— В отделе судебных приставов по Центральному району Новосибирска находилось дело о взыскании с местного жителя задолженности за тепло и электроэнергию на 19 тысяч рублей. Пристав установил место работы должника и вынес постановление об обращении взыскания на его зарплату, а также нашел расчетные счета, которые были арестованы. Однако предпринятые приставом меры не принесли ожидаемого результата. Оказалось, что денег на счетах у мужчины нет, а с работы он уволился, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Судебный пристав не раз приходил по месту жительства неплательщика, но застать его дома никак не удавалось. Однако во время очередного рейда с представителями АО «СИБЭКО» должник оказался дома и сам открыл двери работникам службы.

— Мужчина пояснил, что не платил за свет и тепло из-за забывчивости. В результате судебный пристав наложил арест на ноутбук Sony, принадлежащий должнику, разъяснив, что он будет продан в счет погашения долга, — отметили в ведомстве.

На следующий же день мужчина, чтобы не остаться без техники, полностью погасил задолженность с учетом исполнительского сбора.

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