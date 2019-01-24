2019-01-24T04:03:55+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 24 января будут туманы и минус 14 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 24 января
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем будет до 14 градусов мороза.Сегодня днем будет до 14 градусов мороза.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет до минус 14 градусов, возможны туманы и небольшой снег.

— В четверг, 24 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, ночью похолодает до минус 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 7-12 градусов, ночная будет в пределах минус 11-16 градусов, при прояснениях до минус 23 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем будет минус 9 градусов, к ночи опустится до минус 11 градусов. Умеренные морозы сохранятся до конца недели, а вот со следующей в город придет похолодание до минус 20 градусов днем.

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