«Машину жалко»: сибиряк записал на видео, что будет, если в двигатель авто засыпать порох

СЕГОДНЯ 21:00 2019-01-23T21:14:13+03:00

Ролик уже набрал на Youtube более 620 тысяч просмотров

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Видеоблогеры с канала «Гараж 54» не устают удивлять своих подписчиков безбашенными экспериментами. То наклеят на машину полмиллиона спичек и подожгут ее, то на ледяном «Гелендвагене» по городу проедутся, то поставят на джип айфоны вместо тормозных колодок. А на этот раз они решили поставить взывной опыт, в самом прямом смысле слова: засыпать в двигатель порох и небольшие петарды, которые любит поджигать детвора.

- Ребят, как вы и просили, будем сегодня это делать, - обратилмя ведущий к подписчикам в кадре и начал проводить эксперимент.

Подписчиков скрежет и небольшие взрывы, которые запечатлела камера, впечатлили: ролик уже набрал более 620 тысяч просмотров. Правда, многие переживали из-за авто:

- Машину жалко. Работала бы ещё 10 лет,- пишут одни.

- Грустно смотреть, как пропадают дефицитные запчасти, - признаются другие.

- Кто-то из неё мог сделать дрифтмашину. Подарили бы кому-нибудь., - считают третьи.

- Эта машина - легенда! Многие восстанавливают ее в еще худшем состоянии, потому любят ее. А ты, старый, издеваешься , - ругают блогера четвертые.