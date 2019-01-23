2019-01-23T16:39:46+03:00
Происшествия

Пытался скрыться: пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте

К счастью, сотрудница ППС не пострадала
Татьяна СОЛОВОВА
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Женщина-полицейский бросилась на капот, чтобы не дать водителю скрыться.Женщина-полицейский бросилась на капот, чтобы не дать водителю скрыться.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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История эта началась с того, что во вторник, 22 января, около пяти часав вечера экипаж ППС ехал на вызов, но в одном из дворов Калининского района дорогу им преградил белый Nissan Almera.

- Сотрудники ППС подошли к водителю, чтобы проверить его документы, и в этот момент почувствовали от него сильный запах алкоголя, - рассказали корреспондентам «Комсомольской правды» в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Но новосибирец отказался предъявить документы и попытался скрыться, так что полицейским пришлось устроить за ним погоню.

- Экипаж догнал его во дворе дома №22 на улице Фадеева, - продолжает в ведомстве. - Мужчина снова попытался скрыться, и женщине-полицейскому пришлось броситься на капот его машина. К счастью, она не пострадала: водитель провез ее на капоте около метра.

Полицейские вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД: они составили протокол о том, что пьяный водитель отказался от медосвидетельствования. А Сдественное управление СК РФ по Новосибирско йобласти начало проверку по факту применения насилия в отношении полицейского.

В Новосибирске пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте.

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