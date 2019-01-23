Новосибирская область увеличит финансирование строительства мусорных полигонов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-23T13:52:28+03:00

Вложения в новую систему обращения с отходами в будущем поможет наладить и сортировку мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на проекты в рамках новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами направят почти 119 миллионов рублей

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Переход на новую схему обращения с отходами должен существенно изменить экологическую ситуацию в регионе. Новые и реконструированные объекты по накоплению мусора, а также полигоны для захоронения отходов должны способствовать устранению несанкционированных свалок. Выгода очевидна, и в Новосибирской области принято решение увеличить финансирование новых проектов, в том числе с участие федеральных средств.

— В 2019 году запланировано строительство площадок временного накопления в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области, реконструкция полигона в Северном районе, завершение строительства полигона в Карасукском районе, проектирование — в Кыштовском районе области, — обозначил ближайшие планы министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Переход Новосибирской области на новую систему обращения с отходами с 1 января прошел спокойно, без значимых сбоев и был отмечен на совещании с вице-премьерами Правительства РФ.