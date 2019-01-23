2019-01-23T12:13:16+03:00
Общество

Бизнесмены-халявщики: новосибирцы обманом получили субсидии на миллион рублей

В Новосибирской области два директора фирм обвиняются в мошенничестве с бюджетными деньгами
Надежда ЯРКОВА
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Бизнесмены решили обманным путем получить субсидии в миллион рублей.Бизнесмены решили обманным путем получить субсидии в миллион рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура Новосибирской области направила в суд два уголовных дела о хищении из бюджета Новосибирской области денег, выделенных для поддержки малого и среднего бизнеса.

— Руководители двух коммерческих организаций из Болотного решили воспользоваться действовавшей в 2015 году в Новосибирской области госпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 — 2016 годы» о поддержке начинающих предпринимателей. Для получения субсидий они зарегистрировали вновь созданные юридические лица и от их имени обратились с заявками в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области. Для этого они подделали документы о якобы уже купленном для начала предпринимательской деятельности оборудовании, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Их обман удался и они получили субсидии. Таким образом, они украли около 1 миллиона бюджетных денег, но позже о мошенничестве стало известно.

— Они обвиняются по статье — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Вину в совершенных преступлениях бизнесмены признали полностью, — добавили в ведомстве.

Уголовные дела рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

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