Бизнесмены-халявщики: новосибирцы обманом получили субсидии на миллион рублей
Прокуратура Новосибирской области направила в суд два уголовных дела о хищении из бюджета Новосибирской области денег, выделенных для поддержки малого и среднего бизнеса.
— Руководители двух коммерческих организаций из Болотного решили воспользоваться действовавшей в 2015 году в Новосибирской области госпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 — 2016 годы» о поддержке начинающих предпринимателей. Для получения субсидий они зарегистрировали вновь созданные юридические лица и от их имени обратились с заявками в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства области. Для этого они подделали документы о якобы уже купленном для начала предпринимательской деятельности оборудовании, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Их обман удался и они получили субсидии. Таким образом, они украли около 1 миллиона бюджетных денег, но позже о мошенничестве стало известно.
— Они обвиняются по статье — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Вину в совершенных преступлениях бизнесмены признали полностью, — добавили в ведомстве.
Уголовные дела рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.