2019-01-23T10:20:42+03:00
Дом. Семья

Матику показали «снежного» человека: малыш орангутана знакомится со снегом в Москве

Малыш орангутана из Новосибирского зоопарка привыкает к жизни с бабушкой в Москве
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео Светланы Акуловой.Стоп-кадр с видео Светланы Акуловой.
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Матику — первый орангутан, рожденный в Новосибирском зоопарке. Его мама Мишель отказалась от него после родовой травмы и малыша в августе отправили в Москву, где живет его родная бабушка Личи.

— Когда его привезли в столичный зоопарк, Личи как раз сама недавно родила. Матику на время поселили в небольшом вольере рядом с семейством орангутанов. Но уже в декабре его начали ненадолго оставлять с Личи и ее малышом, — рассказали в зоопарке.

Сначала Личи не обнимала его, но разрешала себя трогать, и сама к нему прикасалась. Однако биологи отмечают, что это хорошее начало контакта между родственниками. Сейчас они встречаются по два раза в день: Личи держит своего детеныша и общается с внуком, а иногда они общаются втроем. Еще Матику знакомится и с большим вольером, в котором живет семья орангутанов.

— Мы видим, что в первые месяцы жизни Матику все сделали правильно, поэтому переезд на новое место не стал для него стрессом. Он спокойно реагирует на перемены, они его не пугают, — отметила заместитель директора Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Матику любопытен, но осторожен. В зоопарке сняли видео, на котором Матику знакомят со снегом. В вольер, где он находится, принесли небольшого снеговика. Малыш с любопытством знакомится с необычным «новоселом», трогая его за ручки-ветки.

— Мы и наши московские коллеги уверены, что со временем Матику примет вся семья орангутанов, и он будет расти среди своих сородичей, — добавила Шило.

Орангутан Матику и снеговик..

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