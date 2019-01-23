Задержали на 16 часов: 354 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Пхукет

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-23T08:42:54+03:00

Вылет из Толмачево в Пхукет задержали на 16 часов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пассажиров на время ожидания самолета разместили в гостинице

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Сегодня утром рейс №2481 авиакомпании «Северный ветер» из Новосибирска в Пхукет не смог вылететь вовремя. Его задержали на 16 часов.

— В 7:50 утра должен был вылет, но в связи с тем, что воздушное судно не прибыло, авиакомпания задержала вылет. Ориентировочно, вылет авиарейса из Новосибирска до Тайланда назначен на 17 часов вечера, — рассказала «КП» - Новосибирск представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она добавила, что 354 пассажира, из них 56 иногородних, все они размещены в гостиницах Skyexpo и СкайПорт.

— Транспортная прокуратура следит за ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, — отметила Горбунова.