Задержали на 16 часов: 354 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Пхукет
Сегодня утром рейс №2481 авиакомпании «Северный ветер» из Новосибирска в Пхукет не смог вылететь вовремя. Его задержали на 16 часов.
— В 7:50 утра должен был вылет, но в связи с тем, что воздушное судно не прибыло, авиакомпания задержала вылет. Ориентировочно, вылет авиарейса из Новосибирска до Тайланда назначен на 17 часов вечера, — рассказала «КП» - Новосибирск представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Она добавила, что 354 пассажира, из них 56 иногородних, все они размещены в гостиницах Skyexpo и СкайПорт.
— Транспортная прокуратура следит за ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, — отметила Горбунова.