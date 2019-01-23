2019-01-23T08:42:54+03:00
Общество

Задержали на 16 часов: 354 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Пхукет

Пассажиров на время ожидания самолета разместили в гостинице
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Вылет из Толмачево в Пхукет задержали на 16 часов.Вылет из Толмачево в Пхукет задержали на 16 часов.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня утром рейс №2481 авиакомпании «Северный ветер» из Новосибирска в Пхукет не смог вылететь вовремя. Его задержали на 16 часов.

— В 7:50 утра должен был вылет, но в связи с тем, что воздушное судно не прибыло, авиакомпания задержала вылет. Ориентировочно, вылет авиарейса из Новосибирска до Тайланда назначен на 17 часов вечера, — рассказала «КП» - Новосибирск представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она добавила, что 354 пассажира, из них 56 иногородних, все они размещены в гостиницах Skyexpo и СкайПорт.

— Транспортная прокуратура следит за ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, — отметила Горбунова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матику показали «снежного» человека: малыш орангутана знакомится со снегом в Москве
Колбы, пробирки и респиратор: новосибирец сделал в квартире лабораторию, где готовил наркотики
Сибирский русский народный хор вызвал овации в Белоруссии
Не пройти, не уехать: новосибирцы возмутились хамской парковке водителя кроссовера у детского сада
Повлияют ли кредиты и кредитная история одного супруга на одобрение кредита другому?
Резюме-подстава: новосибирские приставы нашли машину должницы на сайте поиска работы
Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали
Погода на день в Новосибирске: 23 января будет минус 13 градусов
Поможем Милане: двухлетней девочке из Новосибирской области, больной ДЦП, нужно больше 149 тысяч на лечение
На зависть Волочковой: девушка села на шпагат в метро и стала героиней соцсетей