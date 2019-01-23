Не пройти, не уехать: новосибирцы возмутились хамской парковке водителя кроссовера у детского сада

СЕГОДНЯ 06:59 2019-01-23T06:59:38+03:00

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В Заельцовском районе водитель блокировал родителям и детям проход в детский сад, припарковав свою машину прямо у входа.

— Вот так решил припарковать свой кроссовер владелец Hyundai, практически полностью перегородив проход к детскому садику №274 по улице Новая, 20. Привела сегодня утром ребенка в садик и вот тут ждал сюрприз. Невозможно зайти с коляской, — поделилась возмущенная жительница Новосибирска Марина в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что родители с маленькими детьми с трудом проходят промежуток между припаркованной очень близко ко входу машиной и забором. К тому же кто-то из возмущенных родителей оставил водителю написанное на снегу на лобовом стекле послание — кАзел, что вызвало смех и жаркие споры среди комментаторов.

При этом комментаторы также осуждают столь хамское отношение водителя к родителям и детям и советуют еще жестче наказать владельца машины, предлагая различные варианты. Вот что они пишут об этом:

— Надо было позвонить в ГИБДД, и они бы отправили эвакуатор, — советует первый.

— Проколоть все колеса — средство народное, — отмечает второй.

— Это Россия что еще скажешь. Уважения нет ни к ветеранам, ни к кому. А тут еще проблемы с парковочными местами. Поэтому такое безобразие. Вот если бы они ребенка водили бы этот детский сад и другой бы так поставил бы машину было бы еще больше возмущений, — добавляет третий.