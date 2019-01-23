Повлияют ли кредиты и кредитная история одного супруга на одобрение кредита другому?
Итак, если супруг-заёмщик оформляет потребительский кредит с созаёмщиком либо автокредит или ипотеку, тогда кредиты и кредитная история одного супруга повлияют на выдачу кредита другому (исключением является заранее составленный брачный договор). Потому что при оформлении автокредита и ипотеки второй супруг по закону становится созаёмщиком. А при поручительстве — оценивается кредитная история поручителя.
Но если вы оформляете кредитную карту или кредит наличными и указываете в заявке, что будете единственным заёмщиком, то банк будет оценивать только вашу репутацию и ваш доход.
Подробнее о нюансах выдачи кредита на авто и ипотеку можно почитать тут.
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