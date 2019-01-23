Резюме-подстава: новосибирские приставы нашли машину должницы на сайте поиска работы

СЕГОДНЯ 05:51 2019-01-23T05:51:16+03:00

Сибирячка заложила в банке машину и прятала её от приставов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Приставы в Новосибирске нашли заложенный банку Hyundai Solaris должницы, благодаря резюме ее мужа на должность — «водитель с личным автомобилем».

— В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находится дело жительницы Новосибирска, которая задолжала «Кредит Европа Банку» и теперь заложенный ею Hyundai Solaris 2014 года выпуска должен был быть продан с публичных торгов в счет долга. Однако должница не спешила расставаться с машиной и скрывала его местонахождение, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Но судебному приставу стало известно, что муж должницы на одном из сайтов по поиску работы разместил резюме на должность водителя с наличием собственного автомобиля Hyundai Solaris. Представитель взыскателя выступил в роли работодателя и, созвонившись с мужчиной, назначил ему встречу.

— Ничего не подозревавший мужчина приехал на место встречи на той самой машине, находящейся в залоге, где его встретил судебный пристав вместе с представителем банка. Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение взыскателю, — отметили приставы.

Через пару дней девушка сама нашла приставов и пообещала в ближайшее время закрыть долг, чтобы не остаться без машины.

В ведомстве добавили, что, если сибирячка не решит проблему с банком, заложенный автомобиль будет передан на продажу в счет погашения долга.