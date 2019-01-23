2019-01-23T05:51:16+03:00
Общество

Резюме-подстава: новосибирские приставы нашли машину должницы на сайте поиска работы

Муж должницы разместил резюме соискателя на должность «водителя с личным автомобилем»
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибирячка заложила в банке машину и прятала её от приставов.Сибирячка заложила в банке машину и прятала её от приставов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Приставы в Новосибирске нашли заложенный банку Hyundai Solaris должницы, благодаря резюме ее мужа на должность — «водитель с личным автомобилем».

— В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находится дело жительницы Новосибирска, которая задолжала «Кредит Европа Банку» и теперь заложенный ею Hyundai Solaris 2014 года выпуска должен был быть продан с публичных торгов в счет долга. Однако должница не спешила расставаться с машиной и скрывала его местонахождение, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Но судебному приставу стало известно, что муж должницы на одном из сайтов по поиску работы разместил резюме на должность водителя с наличием собственного автомобиля Hyundai Solaris. Представитель взыскателя выступил в роли работодателя и, созвонившись с мужчиной, назначил ему встречу.

— Ничего не подозревавший мужчина приехал на место встречи на той самой машине, находящейся в залоге, где его встретил судебный пристав вместе с представителем банка. Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение взыскателю, — отметили приставы.

Через пару дней девушка сама нашла приставов и пообещала в ближайшее время закрыть долг, чтобы не остаться без машины.

В ведомстве добавили, что, если сибирячка не решит проблему с банком, заложенный автомобиль будет передан на продажу в счет погашения долга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Повлияют ли кредиты и кредитная история одного супруга на одобрение кредита другому?
Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали
Погода на день в Новосибирске: 23 января будет минус 13 градусов
Поможем Милане: двухлетней девочке из Новосибирской области, больной ДЦП, нужно больше 149 тысяч на лечение
На зависть Волочковой: девушка села на шпагат в метро и стала героиней соцсетей
«Был с какими-то парнями»: новосибирские волонтеры нашли пропавшего школьника
«От заката до рассвета»: новосибирец, которого мучили кошмары про бездну, снял фильм
3,5 кило женского тела: нескромный торт для босса обсуждают в интернете
Могилев станет ближе: Новосибирская область планирует увеличить товарооборот с Белоруссией
«Уже несколько раз сбегал»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик
«Бабушка пятые сутки не спит»: волонтеры отказались вернуть пенсионерке потерянного пса
Голые и раскрепощенные: в Новосибирске выбирают самую красивую стриптизершу
«Брутальчик мой»: лысая танцовщица из Новосибирска покоряет «Инстаграм»
Выезд на «встречку»: в аварии двух маршруток в Заельцовском районе травмированы 8 пассажиров
Зелень полезла: в Новосибирске из-за аномального тепла «проснулись» одуванчики
«Слишком худая для рождения четверни»: многодетную сибирячку обвиняют в краже ребенка и вранье
Лег на крышу: под Новосибирском на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами
«Забытый богом»: новосибирцы нашли заброшенный подземный переход
Горький вкус детства: сибирячка нашла плесень в упаковке вместо сока
Гуляла с подружкой: охрана «Сан Сити» помогла найти пропавшую школьницу с выбритыми висками
В новосибирском банке произошел взрыв
«Подарок» из Китая: новосибирская таможня нашла в посылке полкилограмма наркотиков
Жесткий наезд: на площади Калинина водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места
Погода на день в Новосибирске: 22 января резко похолодает
Девушка-огонь: сибирячка покорила испанцев нежным тверком