Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали

СЕГОДНЯ 04:41 2019-01-23T04:41:06+03:00

Мужчина на машине застрял на озере под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Рыбак застрял в снегу на машине прямо на озере Чаны

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В Новосибирской области спасатели помогли рыбаку, увязшему на машине в снегу на озере Чаны.

— Случай произошел в ночь на 22 января на озере Чаны в 5 километрах от населенного пункта Бехтень. Житель Барабинска отправился на рыбалку на машине УАЗ, но акватории озера застрял в снежном перемете. Машина забуксовала, самостоятельно выбраться мужчина не смог и обратился за помощью к спасателям, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

К месту тут же выехал Куйбышевский поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы. До застрявшего на озере мужчины спасатели добирались на вездеходе «Трекол». В 5 часов утра спасателям удалось найти рыбака, после чего он был доставлен в Бехтень.

— Медицинская помощь мужчине не потребовалась, — отметили в ведомстве, добавив, что за выезд автомобиля на лед вне ледовой переправы на рыбака был составлен административный протокол. Сибиряку грозит штраф от 300 до 1000 рублей.