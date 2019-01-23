Снежный плен: спасатели помогли выбраться застрявшему на озере рыбаку, а после оштрафовали
В Новосибирской области спасатели помогли рыбаку, увязшему на машине в снегу на озере Чаны.
— Случай произошел в ночь на 22 января на озере Чаны в 5 километрах от населенного пункта Бехтень. Житель Барабинска отправился на рыбалку на машине УАЗ, но акватории озера застрял в снежном перемете. Машина забуксовала, самостоятельно выбраться мужчина не смог и обратился за помощью к спасателям, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
К месту тут же выехал Куйбышевский поисково-спасательный отряд аварийно-спасательной службы. До застрявшего на озере мужчины спасатели добирались на вездеходе «Трекол». В 5 часов утра спасателям удалось найти рыбака, после чего он был доставлен в Бехтень.
— Медицинская помощь мужчине не потребовалась, — отметили в ведомстве, добавив, что за выезд автомобиля на лед вне ледовой переправы на рыбака был составлен административный протокол. Сибиряку грозит штраф от 300 до 1000 рублей.
Теперь спасенный рыбак заплатит штраф за выезд на озеро. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.