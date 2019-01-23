Погода на день в Новосибирске: 23 января будет минус 13 градусов

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-23T03:34:06+03:00

Ветер сегодня будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе незначительно похолодает, до минус 15 градусов днем, на дорогах будет скользко.

— В среду, 23 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 13-15 градусов, в пригороде до минус 19-21 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 8-13 градусов, местами до минус 18 градусов. Ночная составит минус 12-17 градусов, возможно понижение до минус 24 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Днем будет минус 10 градусов, к ночи немного холоднее — минус 12 градусов. До конца недели характер погоды сильно не изменится, в городе сохранятся умеренные морозы, а вот уже на следующей недели ожидается похолодание до минус 20 градусов.