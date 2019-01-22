2019-01-22T20:59:22+03:00
Общество

Поможем Милане: двухлетней девочке из Новосибирской области, больной ДЦП, нужно больше 149 тысяч на лечение

Девочку готовы принять в томской клинике
Татьяна СОЛОВОВА
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Милане нужно срочно пройти лечение в Томске. Фото: https://vk.com/club117397187Милане нужно срочно пройти лечение в Томске. Фото: https://vk.com/club117397187
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Двухлетняя Милана Козенко - голубоглазая малышка, которая живет в Барабинске. И ей сейчас нужна помощь неравнодушных людей: девочке, больной ДЦП, необходим курс лечения в томской клинике.

- Роды у мамы Миланы были очень тяжелые: и мама, и девочка могли погибнуть. Спасли их врачи из Куйбышева: Милана родилась недоношенной, но благодаря медикам выжила , - рассказывают в благотворительном фонде «Сибирь. Боли нет».

У Миланы в 2018 году уже была операция, и сейчас ни в коем случае нельзы останавливаться на достигнутом. Ее уже ждут в томском реабилитационном центре, где девочка будет заниматься на тренажерах, пройдет курс рефлексормализующей гимнастики.

- Само лечение обойдется 149 тысяч рублей, плюс еще 34 тысячи понадобится на проживание и питание, - продолжают в благотворительном фонде.- Если эту сумму не собрать, то все было впустую: боль, слезыЮ и месяц без движения из-за загипсованных ног.

Если вы можете помочь, то всю необходимую информацию можно узнать по тел. 89133987497.

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