2019-01-22T19:55:09+03:00
Общество

На зависть Волочковой: девушка села на шпагат в метро и стала героиней соцсетей

Необычную пассажирку удалось сфотографировать в новосибирской подземке
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка удивила своим шпагатом пассажиров метро. Фото: https://vk.com/subwaynskДевушка удивила своим шпагатом пассажиров метро. Фото: https://vk.com/subwaynsk
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Похоже, у Анастасии Волочковой, которая прославилась своими скандальными шпагатами, в Новосибирске появилась конкурентка. В паблике «Мода Новосибирского метро» появилось фото, где девушка хвастается своей растяжкой. Она села на шпагат прямо между сидениями в вагоне, явно удивив других пассажиров.

Сейчас пользователи соцсетей в комментарияз к снимку шутят кто во что горазд:

- Девушка с такими талантами далеко пойти может, - считают одни.

- Там пацану на заднем плане даже плохо стало, - шутят другие.

- Вспоминается отчего-то песня «Пластмассовые люди», - пишут третьи.

Но есть и те, кто за смелую девушку вступается и считают, что ее растяжке остальным можно только позавидовать:

- Хорошо, когда у человека есть время заниматься саморазвитием, всем бы так! – уверены они.

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