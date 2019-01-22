На зависть Волочковой: девушка села на шпагат в метро и стала героиней соцсетей
Похоже, у Анастасии Волочковой, которая прославилась своими скандальными шпагатами, в Новосибирске появилась конкурентка. В паблике «Мода Новосибирского метро» появилось фото, где девушка хвастается своей растяжкой. Она села на шпагат прямо между сидениями в вагоне, явно удивив других пассажиров.
Сейчас пользователи соцсетей в комментарияз к снимку шутят кто во что горазд:
- Девушка с такими талантами далеко пойти может, - считают одни.
- Там пацану на заднем плане даже плохо стало, - шутят другие.
- Вспоминается отчего-то песня «Пластмассовые люди», - пишут третьи.
Но есть и те, кто за смелую девушку вступается и считают, что ее растяжке остальным можно только позавидовать:
- Хорошо, когда у человека есть время заниматься саморазвитием, всем бы так! – уверены они.