2019-01-22T19:07:48+03:00
Общество

«Был с какими-то парнями»: новосибирские волонтеры нашли пропавшего школьника

С мальчиком все в порядке: он здоров и не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Данила нашли волонтеры в районе улицы Печатников. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».Данила нашли волонтеры в районе улицы Печатников. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».
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Пять дней новосибирские волонтеры и полиция сбивались с ног в поисках пропавшего школьника - 12 летнего Данила Балахонова. Мальчик 17 января ушел на занятия в школу, и домой не вернулся. Это был уже не первый раз, когда ребенок сбегал из дома, поэтому проверяли все места, где Данила уже находили раньше.

И вечером во вторник, 22 января, поисковики из содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили отличную новость: школьник наконец-то нашелся.

- Обнаружила его координатор поисков – волонтер Жанна Дорошенко - в районе улицы Печатников, - рассказала Мария Парватова, руководитель содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск».

Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомольской правды», все это время ребенок ночевал у своих знакомых. А когда его нашли, он был в компании парней.

- Ребенок здоров, никаких видимых травм у него нет, - подытожила Мария Парватова.

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