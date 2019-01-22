«От заката до рассвета»: новосибирец, которого мучили кошмары про бездну, снял фильм

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-22T15:23:12+03:00

Полнометражное кино Алексея Камерзанова покажут в «Победе», а затем выйдет и целый сериал

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В кинотеатре «Победа» покажут фильм-путешествие. Это картина «От Кавказа до Аравии», которую снял Алексей Камерзанов.

- Иногда по аналогии некоторые люди начинают говорить «От заката до рассвета», - рассказал режиссер в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». – Этот фильм - третья часть нашей кругосветки, в который мы начали путешествие из Краснодара. Проехали Грузию, Турцию, Азербайджан, Иран, сели на паром, переплыли Дубай и махнули по Оману прямо до границы с воюющим Йеменом.

«Прямо до границы с воюющим Йеменом», - Алексей Камерзанов рассказал о своем фильме в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Автор начала работу над фильмом еще в октябре 2017 года. Сокращал много, чтобы уместить материал в стандарты кино. Получилось 2 часа 13 минут. Но кроме этого Камерзанов готовит и более объемную версию.

- Это будет сериал - минимум восемь серий по тридцать минут. В феврале я начну выкладывать по одной сери в неделю на свой канал в YouTube, и зрители смогут увидеть по нескольким федеральным каналам, - анонсировал Камерзанов.

Среди самых ярких моментов фильма, говорит автор, - горная дорога в Тушетию. После нее Камерзанову снились сны о том, как он падает в бездну. Эти и другие кадры первые зрители смогут увидеть уже 23 января. Сеанс в «Победе» назначен на 19 часов.