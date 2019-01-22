2019-01-22T15:08:30+03:00
Общество

3,5 кило женского тела: нескромный торт для босса обсуждают в интернете

Кондитер призналась, что в последнее время подобные заказы пользуются спросом
Екатерина КОМЯКОВА
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Аппетитный торт предназначается мужчине боссу. Фото: instagram.com/sladko154/Аппетитный торт предназначается мужчине боссу. Фото: instagram.com/sladko154/
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Мария Телешихина живет в Новосибирске, она принимает заказы не необычные сладкие подарки. Сама печет, сама украшает, а особенно удачные и провокационные творения демонстрирует в сети. Этот тортик весом три с половиной килограмма заказала группа девушек для своего руководителя мужчины.

— Я честно не знаю, чем занимается их компания, но могу сказать наверняка — отношения у них доверительные и хорошие, — рассказывает кондитер.

Для кулинаров-любителей раскроем секрет — внутри обычный бисквит с прослойкой, сверху — сладкая мастика. Внутри сфер тоже слои бисквита. Такие ровные и аккуратные полушария у мастера получилось сделать с помощью специальных шашек для шоколада.

— Я не вижу ничего плохого в таких заказах. Сделать женскую грудь, попу, мужские причиндалы — легко! Делала, говорят, похоже.

О «мужественных» пирожных мы уже писали. Сладости вызвали ажиотаж в сети.

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