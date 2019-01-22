Могилев станет ближе: Новосибирская область планирует увеличить товарооборот с Белоруссией

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-22T14:42:01+03:00

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Делегация правительства Новосибирской области посетила Республику Беларусь, конкретно — Могилевскую область. Наш губернатор Андрей Травников встретился с коллегой Владимиром Доманевским. Главная тема встречи — рост товарооборота между областями.

— Мы заинтересованы в развитии товарооборота. Если наши новосибирские бизнесмены смогут договориться организовать большие объемы поставок любимых сибиряками белорусских продуктов и товаров, то экономика Новосибирской области только выиграет, — подчеркнул Андрей Травников.

Также руководители регионов обсудили развитие связей в аграрном секторе, а также в сферах образования, здравоохранения, культуры и молодежной политике. Продуманы условия для заключения прямых торговых контрактов. В рамках встречи были подписаны первые соглашения, в том числе оговор о сотрудничестве между Сибирским университетом потребительской кооперации и Могилевским государственным университетом продовольствия.