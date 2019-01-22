2019-01-22T12:50:52+03:00
Общество

Голые и раскрепощенные: в Новосибирске выбирают самую красивую стриптизершу

За титул самой красивой борются 14 новосибирских стриптизерш
Надежда ЯРКОВА
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В конкурсе за звание лучшей стриптизерши участвуют 14 девушек. Фото: предоставлено баром "Питон".В конкурсе за звание лучшей стриптизерши участвуют 14 девушек. Фото: предоставлено баром "Питон".
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В Новосибирске уже не первый раз проходит конкурс красоты среди танцовщиц стрип-индустрии BEAUTIFUL GIRLS- 2019.

— Клуб «Питон» объявил конкурс на самую красивую стриптизершу. За титул лучшей борются 14 девушек. Самой лучшей красавице ночи, которую выберут путем голосования, достанется главный приз — 50 тысяч рублей, — говорится в условиях конкурса.

Имена у заявленных участниц весьма экзотичные, помимо Алины, Карины и Леры можно встретить Анастейшу, Саманту, Дакоту, Мию, Доминику, Оливию, Лану, Роксану, Челси, Шенон и Камилу. Также среди участниц есть молодые мамы и замужние девушки.

Финал конкурса будет проходить два дня: 25 и 26 января. А пока в соцсетях проходит онлайн-голосование, где можно отдать голос за понравившуюся девушку. Набравшая больше всего голосов девушка и станет победительницей.

В 2016 году в Новосибирске проходил подобный конкурс красоты. Тогда победительницей стала 23-летняя студентка новосибирского вуза, выступавшая под экзотическим именем Саманта.

Главный приз- 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено баром "Питон".

Главный приз- 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено баром "Питон".

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