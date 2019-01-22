«Брутальчик мой»: лысая танцовщица из Новосибирска покоряет «Инстаграм»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-22T12:28:18+03:00

Девушка получает комплименты не только за свои видео, но и за необычный образ

Изменить размер текста: A A

28-летняя Татьяна Максакова – танцовщица из Новосибирска – еще меньше недели назад была брюнеткой с каре. А сейчас сибирячка поражает пользователей «Инстаграма» новым образом: девушка обрила голову.

- Обриться налысо я хотела давно, но раньше мешали определенные контракты, по условиям которых я не должна была менять свой внешний вид, - рассказывает Татьяна. – Когда появилась возможность, мой молодой человек и родители меня поддержали. Сказали, что молодец, что решилась.

Татьяна уверяет: от своих учеников и друзей она получает только положительные отзывы.

- Мне говорят, что у меня красивые черты лица, и с новой стрижкой я стала более женственной. А еще я стала носить обтягивающие платья, - говорит Татьяна.

Подписчики сейчас засыпают Татьяну комплиментами:

- Таня, ты невероятная! Прическа - огонь! Брутальчик мой, - пишут одни.

- Красивая капец! Мне очень нравится, - восхищаются другие.

- Ого, очень смело! Но зимой, наверное, немного холодно, - переживают третьи.