Выезд на «встречку»: в аварии двух маршруток в Заельцовском районе травмированы 8 пассажиров
В Заельцовском районе сегодня днем столкнулись две маршрутки с пассажирами: 8 человек травмированы.
— Сегодня около 13:00 на улице Кедровая водитель микроавтобуса «Газель», ехавшего по маршруту №25 со стороны улицы Кубовая в сторону Мочищенского шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой пассажирской «Газелью» 53 маршрута, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным городского ГИБДД, всего в обоих маршрутках находилось 12 человек, из них 8 — обратились за медицинской помощью, которая также приехала на место ДТП.
— Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии, а также точное количество пострадавших и характер полученных ими травм, — добавили в ведомстве.
Фото: ГИБДД Новосибирска.