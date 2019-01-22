Выезд на «встречку»: в аварии двух маршруток в Заельцовском районе травмированы 8 пассажиров

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-22T11:18:06+03:00

На улице Кедровая сегодня днем столкнулись маршрутки № 25 и № 53, в которых ехали 12 пассажиров

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В Заельцовском районе сегодня днем столкнулись две маршрутки с пассажирами: 8 человек травмированы.

— Сегодня около 13:00 на улице Кедровая водитель микроавтобуса «Газель», ехавшего по маршруту №25 со стороны улицы Кубовая в сторону Мочищенского шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой пассажирской «Газелью» 53 маршрута, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным городского ГИБДД, всего в обоих маршрутках находилось 12 человек, из них 8 — обратились за медицинской помощью, которая также приехала на место ДТП.

— Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии, а также точное количество пострадавших и характер полученных ими травм, — добавили в ведомстве.