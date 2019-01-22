Зелень полезла: в Новосибирске из-за аномального тепла «проснулись» одуванчики

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-22T10:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Кустики, предположительно, одуванчиков, заметили сегодня, 22 января, на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска.

— Зеленая травка проросла напротив дома на Первомайской, 160. Там люк канализационный с выходом тепла и возле него как раз и вылезла травка, - рассказал фотокорреспондент «КП»-Новосибирск» Даба Дабаев, который сделал необычный весенний снимок в январе.

Синоптики отметили, что такое явление вполне возможно в Новосибирске, хотя и редкое.

— В конце второй и в начале третьей декады января температура была от 8 до 16 градусов выше климатической нормы. Также и на Алтае, и в Кемеровской области были оттепели до плюс 2 градусов, то есть в принципе это вполне возможно из-за выброса тепла. Оно, конечно, не рекордное, бывали и более высокие градусы оттепели, но тем не менее, было тепло, — подтвердил «КП»-Новосибирск» пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренат Ягудин.

Он также добавил, что погода настолько изменчива, что даже во время Крещения не стоит ждать 40-градусных морозов, как обещают приметы.

— Самая высокая температура зимой на моей памяти в Новосибирске была 31 января 2002 года — плюс 4 градуса, — добавил Ренат Ягудин, отметив, что такая оттепель случается уже довольно часто в нашем регионе.

Капель 22 января в Новосибирске.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ