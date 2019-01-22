2019-01-22T10:13:16+03:00
Общество

«Слишком худая для рождения четверни»: многодетную сибирячку обвиняют в краже ребенка и вранье

Женщина рассказала, что к ней пришла полиция с проверкой после заявления от жительницы Сахалина
Александра БРУНЯ
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Сейчас Марина консультируется с юристом. Молодая мама хочет понять, можно ли наказать женщину из Сахалина, а главное стоит ли этим заниматься. Фото: Кристина КиблерСейчас Марина консультируется с юристом. Молодая мама хочет понять, можно ли наказать женщину из Сахалина, а главное стоит ли этим заниматься. Фото: Кристина Киблер
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Марина Стеклова стала известной после рождения четверни. Сейчас она с мужем воспитывает трех дочек и сына и делится историями из своей жизни в инстаграме. И вот на днях с ней произошло необычное происшествие. По словам Марины, в 9 утра к ней пришла сотрудник полиции:

— В прокуратуру поступило заявление с просьбой разобраться в ситуации, — написала Марина. — Дословно я не смогу предоставит текст, но смысл передам. Гражданка Сахалинской области подозревает, что я не являюсь матерью четверни, и мой муж не является отцом. А подозрения возникли, потому что мой муж седой (так прямо в заявлении написано) и у таких старых мужчин не может быть детей. И вторым аргументом она меня добила.

Женщине не верится, что такая стройная девушка могла выносить четверню, и Марина «слишком худая».

— В конце письма эта особа предполагает, что один ребенок ее, — продолжает пересказывать заявление Марина. — Я предположительно украла его, и она просит проверить этот факт! А знаете, что самое обидное! Полиция не может оставить сигнал без внимания, им приходится реагировать на подобный бред…

Сейчас Марина консультируется с юристом. Молодая мама хочет понять, можно ли наказать женщину из Сахалина, а главное стоит ли этим заниматься.

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