Лег на крышу: под Новосибирском на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-22T09:27:58+03:00

В перевернувшейся машине травмированы четыре пассажирки. Фото: МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадали четыре пассажирки «Газели», которая перевернулась на крышу на трассе

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ДТП случилось в понедельник, 21 января в Тогучинском районе Новосибирской области.

— В 7:30 утра в Тогучинском районе на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 56-летний водитель микроавтобуса ГАЗ «Соболь», ехавший в сторону Новосибирска, не справился с управлением, из-за чего машина слетела с дороги в кювет по ходу движения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадали четыре женщины-пассажирки: 59-летняя получила перелом ключицы, 55-летняя — ушиб шейного отдела позвоночник и резаные раны кисти руки, а также ссадины лба, у 28-летней диагностирован ушиб позвоночника, а у 57-летней — ушиб грудной клетки.

Сейчас полиция по ДТП проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.