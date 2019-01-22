«Забытый богом»: новосибирцы нашли заброшенный подземный переход

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-22T09:04:40+03:00

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Заброшенный подземный переход без света и в ужасном состоянии находится на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска.

— В декабре в городе обнаружено место, где не ступали ноги должностных лиц с летнего ливневого наводнения и никогда, видимо, не ступят. Он находится на улице Станционная, остановка Завод «Сибсельмаш». Да, там нет магазинов, нет жилых домов, нет ВИП- офисов и нет кабинетов чиновников. Но здесь есть производственные цеха, здесь есть рабочие, которые едут на работу общественным транспортом и выходят именно на этой, богом и чиновниками, забытой остановке, а чтобы перейти оживленную дорогу, вынуждены с риском для здоровья и жизни спускаться в подземный переход! — поделилась в группе «Новосибирск, Народные новости!» в соцсетях в «Вконтакте» сибирячка Елена Лебедева.

Она добавила, что спускаться там неудобно, как с горки, потому что ступеньки подо льдом и утоптанным снегом не видно, а спустившись, попадаешь прямо на лед, достойный хоккейного поля.

— Лед, как предполагаем, настыл на естественном водоеме, сохранившемся с летнего ливневого потока, благополучно слившегося в переход, — добавила возмущенная сибирячка, сетуя, что коммунальщики, по всей видимости, безответственно забыли о таких очень опасных «безопасных» переходах. Живой пример этому- на Станционной.