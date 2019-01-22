Горький вкус детства: сибирячка нашла плесень в упаковке вместо сока
Сибирячка купила ребенку сок, но его вкус оказался горьким. Вскрыв упаковку, она наткнулась на неожиданную и малоприятную находку.
— Ну как вам такой детский сок?! Куплен в магазине, срок годности еще годный, но вот ребенок пожаловался на горький вкус, в следствии чего вскрыли упаковку, а там такое..., — поделилась своей неприятной находкой в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» сибирячка.
Пользователи соцсетей тут же стали строить догадки о том, как сок мог превратиться в зеленую плесень на стенках упаковки. Вот что они пишут в комментариях по этому поводу:
— Это плесень, может упаковка нарушена была, — предположил один.
— Это мох, к северу стоял близко. Не смешно конечно, плесень может вызвать отравление, но могут быть последствия еще хуже, — попытался пошутить второй.
— Не правильное хранение, — замечает третий.
— Прежде чем дать ребенку, я всегда сама пробую! — добавляет четвертая.
Когда упаковску вскрыли, на стенках была зеленая плесень. Фото: "ЧП Новосибирск".