Горький вкус детства: сибирячка нашла плесень в упаковке вместо сока

СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-22T08:01:17+03:00

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Сибирячка купила ребенку сок, но его вкус оказался горьким. Вскрыв упаковку, она наткнулась на неожиданную и малоприятную находку.

— Ну как вам такой детский сок?! Куплен в магазине, срок годности еще годный, но вот ребенок пожаловался на горький вкус, в следствии чего вскрыли упаковку, а там такое..., — поделилась своей неприятной находкой в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» сибирячка.

Пользователи соцсетей тут же стали строить догадки о том, как сок мог превратиться в зеленую плесень на стенках упаковки. Вот что они пишут в комментариях по этому поводу:

— Это плесень, может упаковка нарушена была, — предположил один.

— Это мох, к северу стоял близко. Не смешно конечно, плесень может вызвать отравление, но могут быть последствия еще хуже, — попытался пошутить второй.

— Не правильное хранение, — замечает третий.

— Прежде чем дать ребенку, я всегда сама пробую! — добавляет четвертая.