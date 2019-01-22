Гуляла с подружкой: охрана «Сан Сити» помогла найти пропавшую школьницу с выбритыми висками

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-22T08:34:28+03:00

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Охрана ТЦ «Сан Сити» узнала по ориентировке среди посетителей пропавшую школьницу.

— Стало известно, что она часто бывает в «Сан Сити», мы передали ориентировку на нее охране и администрации торгового центра, и вчера, 21 января, ее нашли, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», добавив, что школьница гуляла там с подружками.

Напомним, 14-летняя Юлия Смаилова пропала 17 января. Девочка поссорилась с мамой и не пришла в назначенный час на встречу с ней в Заельцовском районе. Было известно, что девочка сбежала с подругой. В ориентировке среди особых примет указывалось, что у пропавшей Юлии с двух сторон выбриты виски и она была легко одета.

— Сейчас с ней занимаются в отделе по делам несовершеннолетних, выясняют причины ухода из дома, — добавили в «Лиза Алерт».