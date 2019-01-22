«Подарок» из Китая: новосибирская таможня нашла в посылке полкилограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-22T05:45:27+03:00

В Новосибирске задержали подозрительную посылку из Китая, и как выяснилось, не напрасно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

Первую в этом году партию наркотиков инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста нашли в посылке из Китая.

— Экспертиза показала, что вызвавшее подозрение у таможенных инспекторов сыпучее вещество является синтетическим наркотиком. Общий вес которого составил более 500 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

В ведомстве добавили, что за прошедший, 2018 год инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста 27 раз находили наркотические средства в посылках, прибывших из-за границы. Всего за этот период было изъято около пяти килограммов наркотиков.