«Подарок» из Китая: новосибирская таможня нашла в посылке полкилограмма наркотиков
Первую в этом году партию наркотиков инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста нашли в посылке из Китая.
— Экспертиза показала, что вызвавшее подозрение у таможенных инспекторов сыпучее вещество является синтетическим наркотиком. Общий вес которого составил более 500 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.
В ведомстве добавили, что за прошедший, 2018 год инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста 27 раз находили наркотические средства в посылках, прибывших из-за границы. Всего за этот период было изъято около пяти килограммов наркотиков.