Жесткий наезд: на площади Калинина водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места
В Новосибирске неизвестный водитель сбил на «зебре» 9-летнего ребенка и тут же уехал: его ищет полиция.
— Авария случилась 18 января в 18:30 на улице Дуси Ковальчук возле дома №262 около площади Калинина. Там водитель на неустановленном автомобиле сбил 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — После наезда водитель с места ДТП уехал.
Ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
— Полицейские сейчас ищут водителя, устанавливают причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-22-98, 232-23-35 или 002.