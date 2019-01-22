Погода на день в Новосибирске: 22 января резко похолодает

СЕГОДНЯ 04:00 2019-01-22T04:00:52+03:00

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Сегодня в городе ожидается резкое похолодание в течение дня, температура опустится до минус 12 градусов.

— Во вторник, 22 января в Новосибирске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура ночью и утром составит минус 4-6 градусов, днем ожидается понижение до минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью до 3-8 метров в секунду, возможно усиление до 15 метров в секунду.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью по юго-востоку небольшой, умеренный снег, гололедные явления, при прояснениях изморозь. Дневная температура будет в пределах минус 4-9 градусов, возможно похолодание до минус 15 градусов. Ночная составит минус 4-9 градусов с понижением до минус 18 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 4 градусов, к ночи похолодает до минус 12 градусов. В последующие дни в городе ожидается небольшое похолодание до минус 15 градусов днем до конца недели.