Девушка-огонь: сибирячка покорила испанцев нежным тверком

СЕГОДНЯ 19:38 2019-01-21T19:38:10+03:00

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Танцовщица из Новосибирска Елена Костина уже почти год живет в Москве, и учит столичных девушек тверку. Вместе со своими ученицами сибирячка решила записать новогодний ролик с откровенным танцем.

- В съемках участвовали 9 моих учениц: все они – начинающие танцовщицы, - рассказывает Елена. – Учили хореографию мы шесть занятий по часу.

Но несмотря на тренировки во время записи без накладок не обошлось:

- Так как девочки начинающие, было много несинхронностей, либо неправильное исполнение нескольких элементов, - признается Елена. – Поэтому нам пришлось постараться.

Зато к внешнему виду девушек было не придраться: Елена для всех них купила одинаковые топы. Так что получившаяся в итоге картинка впечатлила пользователей соцсетей, в том числе и иностранцев. К примеру, на странице сибирячки есть комментарии от поклонников из Испании:

- Огонь, - пишут одни.

- Они очень нежные, - не отстают в комплиментах другие.

Русские поклонники тоже не скупятся на добрые слова:

- Молодцы, девчата! Очень круто вышло!- считают они.