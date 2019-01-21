2019-01-21T15:01:19+03:00
Общество

Ну и ню после Крещения: девушка окунулась в прорубь, а потом снялась голой у обледеневшей башни

Сибирячка сняла одежду в минус 4 градуса на улице
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка ныряла в купель, поэтому небольшой мороз был ей не страшен. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.Девушка ныряла в купель, поэтому небольшой мороз был ей не страшен. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.
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Новосибирский фотограф Михаил Решетников любит подразнить публику откровенными кадрами, и в этот раз решил устроить съемки в стиле ню прямо на природе.

- Девушка, которая стала моделью для снимка, в Крещение ныряла в прорубь, так что небольшой мороз – минус 4 градуса – был ей не страшен, - рассказал "КП"-Новосибирск" Михаил. – Но осложняло ситуацию то, что воздух был влажный, так что холод ощущался сильнее.

Съемка проходила на фоне замерзшей водонапорной башни, которая находится по дороге из Новосибирска в Тогучин (примерно в 20 километрах от областного центра).

- Место это мы увидели случайно, когда ехали на съемку к водопадам, - объясняет Михаил. – Моя модель - Марина - была в одних валенках, позировала несколько минут, а потом отогревалась в машине. Она большая молодец, не испугалась мороза! И комментарири к снимку я сейчас получаю только хорошие!

Пользователи соцсетей откровенное фото оценили:

- Как круто выглядит, - пишут одни.

- Ого! Чудо чудное, - восхищаются другие.

- Фантастика! Хочу такие фотки, - признаются третьи!

- Модель - отчаянная красотка, а вот ноги непропорционально большие все же,- считают четвертые.

Сибирячка снялась на фоне водонапорной башни. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Сибирячка снялась на фоне водонапорной башни. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

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