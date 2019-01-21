2019-01-21T12:52:55+03:00
Общество

Забор поставили и снесли: жильцы переживают за стройку на месте дома-коммуны в тихом центре

Жильцы тихого центра в Новосибирске обеспокоены появившимся забором на месте снесенного дома-коммуны
Надежда ЯРКОВА
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Дом-коммуну снесли несмотря на возмущение новосибирских общественников. Фото: Константин Голодяев.Дом-коммуну снесли несмотря на возмущение новосибирских общественников. Фото: Константин Голодяев.
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В начале года в центре Новосибирска рабочие снесли старинный дом-коммуну, который так и не признали памятником архитектуры поставили на его месте строительный забор. Жильцы соседнего дома по улице Чаплыгина, 98 даже не подозревают, что планируют строить на месте снесенного дома и бьют тревогу из-за возникшего забора.

— Забор появился еще в конце декабря прошлого года, а 5 января 2019 года был начат снос дома-коммуны на Чаплыгина, 92 и видно, что уже планируют что-то строить на месте снесенного дома. И по всей видимости, хотят это сделать без нашего согласия, хотя наш дом напротив — по улице Чаплыгина, 98. Вообще все работы делались без согласования с собственниками дома, без представления паспорта на строительство, а также без ознакомления с разрешением мэрии на застройку, — рассказала «КП-Новосибирск» председатель многоквартирного дома Татьяна Шварцкопф.

Теперь жильцы дома по улице Чаплыгина, 98 переживают, что новое строение будет выше прошлого по этажности, а это будет нарушением их прав как собственников, закроет им солнечный свет и испортит внешний вид дома. Да и по старым документам снесенного дома-коммуны есть отметки, что строительство выше четырех этажей здесь не подходит.

— Подрядчик, с которым раза 3-4 общалась, не имени, ни фамилии не знаю, так и не представился, также не говорит, что за стройка планируется. Отвечает, что не знает, хотя, как такое возможно — непонятно, — добавила председатель дома.

Она уточнила, что 14 января жильцы написали коллективную жалобу с просьбой разобраться с ситуацией к мэру Анатолию Локтю, но пока ответа нет. При этом жильцы не исключают и переживают, что застройщик мог предоставить в мэрию фиктивные документы согласования собственников земельного участка. И если мэрия никак не отреагирует на коллективное обращение, жильцы, для отстаивания своих прав, готовы пойти в суд.

Под обращением в мэрию подписались 46 жильцов дома по улице Чаплыгина, 98.

Письмо- обращение к Локтю от жильцов дома по Чаплыгина, 98. Фото: Татьяна Шварцкопф.

Письмо- обращение к Локтю от жильцов дома по Чаплыгина, 98. Фото: Татьяна Шварцкопф.

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