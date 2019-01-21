«Получите-распишитесь»: новосибирец нашел в снегу пачку выброшенных писем

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-21T12:47:13+03:00

Житель Новосибирска наткнулся на выброшенные письма во время вечерней прогулки с собакой

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В Железнодорожном районе недалеко от отделения «Почты России» новосибирец, гуляя с собакой, наткнулся на пачку выброшенных писем, лежавших в снегу.

— В воскресенье вечером, 20 января, в районе 23:00 гулял с собакой по улице Салтыкова-Щедрина и на парковке, где уже с осени стоит автомобиль ВАЗ 21111, мой пес обнаружил находку и стал меня зазывать, - рассказал «КП- Новосибирск» местный житель Алексей Александров.

Он отметил, что в темноте сам вряд ли бы заметил эти конверты.

— Насколько мне известно, этот район обслуживает 132 почтовое отделение, да и пачка валялась в снегу в шаговой доступности до отделения. На верхнем конверте писем пропечатана дата — за 2017 год, при этом целостность конвертов не нарушена, - уточнил Алексей, заметив, что по всей видимости это обычное почтовое отправление.

Он также добавил, что не стал трогать письма, просто сделав их фото, чтобы показать, что такое имеет место быть и, возможно, «Почта России» как-то на это отреагирует. Кстати, ведомство уже начало служебную проверку:

- Предварительно установлено, что данные письма датированы 2017 годом, они должны были быть переданы в архив как невостребованные, - прокомментировали «КП» в «Почте России».