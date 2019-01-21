2019-01-21T12:03:25+03:00
Общество

«Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал решения»: новый митрополит высказался о Сталине

А также ответил на вопрос, нужен ли памятник вождю в Новосибирске
Виктория МИНАЕВА
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Бюст Сталина установят 9 мая в Новосибирске.Бюст Сталина установят 9 мая в Новосибирске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину, а также ответил на вопрос, нужен ли памятник вождю в Новосибирске. Напомним, 9 мая общественники собираются установить его бюст на частной территории — возле обкома КПРФ.

— Сталин был правителем России. У каждого правителя есть как положительные, так и множество отрицательных черт. Осуждать его? Я не знаю в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения. Но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли. Надеюсь понятно, — сказал Никодим. — По памятнику — здесь важна реакция самого общества, общество должно высказывать свое мнение и наши правители к нему прислушиваться. Если общество считает, что не достойно, чтобы этот памятник стоял у нас здесь даже на частной территории, то должны прислушаться. Если общество промолчит, ну что ж, тоже должны принять это к сведению. Но все зависит от каждого человека, все мы имеем право высказывать свое мнение. Что мы и должны делать. Гражданский голос каждого человека очень важен.

Напомним, общественники на свои деньги отлили бюст и долгое время добивались от мэрии разрешения на его установку. Где только не предлагали поставить памятник: и у Дома офицеров, и у Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина… Но везде получали отказ. В итоге было решено поставить Сталина на частной территории.

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