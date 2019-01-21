2019-01-21T10:34:40+03:00
Общество

«Повзрослеют и будут жалеть»: владыка Никодим предостерег молодежь от Монстрации

Новый глава новосибирской Митрополии ответил на вопросы журналистов, в том числе про современное искусство
Виктория МИНАЕВА
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Новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим встретился с журналистами. Фото: М. ПучковаНовый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим встретился с журналистами. Фото: М. Пучкова
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Новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим пообщался с журналистами. В том числе рассказал, как относится к молодежному шествию — Монстарации, и одобряет ли он своего предшественника — митрополита Тихона — в борьбе с «Тангейзером». Отвечая на эти вопросы, новый владыка по сути поддержал прежнюю политику РПЦ в Новосибирске.

— Должна сама молодежь думать, насколько это культурно в современном обществе и насколько человек выглядит достойным (во время Монстрации). Думаю, многие потом, когда повзрослеют будут очень жалеть о тех глупостях, которые допускали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, от которых станет потом очень горько, — высказался о Монстрации Никодим.

По его словам, его предшественник Митрополит Тихон, написав заявление в органы против оперы «Тангейзер», выполнял свой долг.

— Мы живем в демократическом государстве, где каждый человек имеет гарантированное конституцией РФ право высказывать свое мнение и обращаться в правоохранительные органы, — сказал Никодим. — Естественно, как гражданин Российской федерации, я также обладаю этим правом. Как каждый из нас. И если мы говорим, что демократические принципы у нас существуют, то естественно, каждый человек может высказывать свое мнение.

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