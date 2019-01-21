2019-01-21T10:34:51+03:00
Общество

Всегда на связи: в районах области организуют мобильные приемные губернатора

Главная задача этой работы — решение конкретных вопросов местных жителей
Екатерина КОМЯКОВА
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За год в правительство Новосибирской области поступило более 150 тыс. обращений граждан. Фото: nso.ruЗа год в правительство Новосибирской области поступило более 150 тыс. обращений граждан. Фото: nso.ru
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По итогам 2018 года в разные структуры правительства Новосибирской области поступило более 150 тыс. обращений граждан, при этом более 31,5 тыс. на имя губернатора Андрея Травникова. За год губернатор провел 9 личных приемов, из них три в режиме видеосвязи. По поручению главы региона различными заместителями и прочими сотрудниками принято более 400 человек.

— Главная задача в работе с обращениями граждан — это решение конкретных вопросов конкретных людей. С этой целью в 2019 году мобильная приемная Губернатора будет работать на территории всех муниципальных образований, для того чтобы выборочно проверять результаты решения вопросов, которые поднимают новосибирцы, — подчеркнул глава области Андрей Травников.

В правительстве региона продолжает работать автоматизированный комплекс по приему и обработке смс-сообщений. На официальных сайтах государственных и муниципальных органов работает сервис «Личный кабинет», он позволяет следить за ходом рассмотрения обращений. Также регион принял участие в пилотном проекте по применению системы личного приема граждан на базе специального программного обеспечения. Руководителями Правительства и уполномоченными лицами приняты более трех тысяч человек.

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