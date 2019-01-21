2019-01-21T13:04:11+03:00
Общество

Носорог Сережа и мамонт Матильда: новосибирцев просят придумать имя первобытному бизону

Скелет собран из костей разных особей бизонов, найденных в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Скелет собран из костей разных особей бизонов. Фото: пресс-службы НГКМ.Скелет собран из костей разных особей бизонов. Фото: пресс-службы НГКМ.
Изменить размер текста:

В зале Ледникового периода новосибирского музея поселился скелет бизона, который занял место рядом со скелетами носорога Сережи, медведя Сан Саныча и мамонта Матильды.

— В начале этого года в Музее природы появился скелет первобытного бизона Bison priscus. Скелет собран из костей разных особей бизонов, найденных в Новосибирской области. На сегодняшний день в экспозиции представлена практически вся мегафауна Сибири Ледникового периода, - рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея, добавив, что по традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена и становятся любимыми персонажами посетителей и сотрудников.

Бизон стоит в одном зале с мамонтом и древним носорогом. Фото: пресс-службы НГКМ.

Бизон стоит в одном зале с мамонтом и древним носорогом. Фото: пресс-службы НГКМ.

Так сейчас в зале присутствуют мамонт Матильда, медведь Сан Саныч и носорог Сережа и теперь Музей природы предлагает новосибирцам выбрать имя для нового обитателя.

Первобытный бизон это огромный древний бык, покрытый густой шерстью. Являлся типичным обитателем холодных степей Ледниковой эпохи. Отдельные особи бизонов весили более 2 тонн, а расстояние между концами рогов у них достигало 2 метров. С наступлением потепления около 10 тысяч лет назад бизоны стали вымирать и постепенно исчезли. Из существующих сейчас видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.

Новосибирцев просят придумать имя бизону. Фото: пресс-службы НГКМ.

Новосибирцев просят придумать имя бизону. Фото: пресс-службы НГКМ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Забор поставили и снесли: жильцы переживают за стройку на месте дома-коммуны в тихом центре
«Получите-распишитесь»: новосибирец нашел в снегу пачку выброшенных писем
«Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал решения»: новый митрополит высказался о Сталине
Всегда на связи: в районах области организуют мобильные приемные губернатора
«Повзрослеют и будут жалеть»: владыка Никодим предостерег молодежь от Монстрации
Трап не вписался: новосибирский рейс до Москвы отложили на 4 часа из-за повреждения самолета
Не Роман, а золото: Власов стал трехкратным чемпионом России
«Все вокруг жуют, пьют и шелестят пакетами»: сотрудница кинотеатра выступила против зрителей с едой
Год прошел: десять работников погибли, пытаясь потушить пожар на фабрике «Обувь-НСК»
«Села батарейка»: хоккеисты «Сибири» сыграли в метро на гитарах песню о несчастной любви
37 домов и четыре детских сада: жители Первомайки остались без тепла и горячей воды
«В бедрах чуть пополнел»: новосибирцев рассмешил застрявший в дверях талисман хоккейной «Сибири»
Огни Новосибирска: космонавт снял таймлапс с Бугринским мостом и ОбьГЭСом из космоса
Погода на день в Новосибирске: 21 января аномальное тепло сохранится
«ВИЧ-отрицатели начали кучковаться»: они отговаривают сибиряков от посещения тест-мобилей
С двух сторон выбриты виски: 14-летняя девушка пропала после ссоры с мамой в Новосибирске