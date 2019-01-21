Носорог Сережа и мамонт Матильда: новосибирцев просят придумать имя первобытному бизону

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-21T13:04:11+03:00

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В зале Ледникового периода новосибирского музея поселился скелет бизона, который занял место рядом со скелетами носорога Сережи, медведя Сан Саныча и мамонта Матильды.

— В начале этого года в Музее природы появился скелет первобытного бизона Bison priscus. Скелет собран из костей разных особей бизонов, найденных в Новосибирской области. На сегодняшний день в экспозиции представлена практически вся мегафауна Сибири Ледникового периода, - рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея, добавив, что по традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена и становятся любимыми персонажами посетителей и сотрудников.

Бизон стоит в одном зале с мамонтом и древним носорогом. Фото: пресс-службы НГКМ.

Так сейчас в зале присутствуют мамонт Матильда, медведь Сан Саныч и носорог Сережа и теперь Музей природы предлагает новосибирцам выбрать имя для нового обитателя.

Первобытный бизон это огромный древний бык, покрытый густой шерстью. Являлся типичным обитателем холодных степей Ледниковой эпохи. Отдельные особи бизонов весили более 2 тонн, а расстояние между концами рогов у них достигало 2 метров. С наступлением потепления около 10 тысяч лет назад бизоны стали вымирать и постепенно исчезли. Из существующих сейчас видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.