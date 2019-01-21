Трап не вписался: новосибирский рейс до Москвы отложили на 4 часа из-за повреждения самолета

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-21T09:47:39+03:00

Сегодня утром рейс до Москвы из Толмачево с 177 пассажирами на 4 часа задержали из-за повреждения самолета

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Утренний рейс из Новосибирска в Москву на время был отложен из-за неудачно поданного трапа: транспортная прокуратура проводит проверку.

— Рейс из Толмачево в Москву авиакомпании «Победа» должен быть вылететь из Новосибирска в 7:20 утра, но из-за незначительного повреждения лакокрасочного покрытия самолета при стыковке трапа, командир воздушного суда принял решение о дополнительном обследовании самолета авиатехниками. После обследования самолета, в 11:20, пассажиры самолета — 178 человек, отправлены во Внуково этим же бортом,- рассказали «КП — Новосибирск» в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

В ведомстве добавили, что прокуратура по данному факту проводит проверку.