2019-01-21T09:27:52+03:00
Спорт

Не Роман, а золото: Власов стал трехкратным чемпионом России

Спортсмен из Новосибирска выиграл отечественный чемпионат по греко-римской борьбе. Золотую медаль ему вручил лично Александр Карелин
Виктория МИНАЕВА
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Роман Власов выиграл Чемпионат России по греко-римской борьбе. Фото: Константин Круглянский.Роман Власов выиграл Чемпионат России по греко-римской борьбе. Фото: Константин Круглянский.
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Роман Власов стал трехкратным чемпионом России, победив на соревнованиях в Калининграде. Там сейчас проходит отечественный чемпионат по греко-римской борбье, в нем участвуют сотни спортсменов из 50 регионов страны. Роман Власов взял золото в весе до 77 килограммов на третий день состязаний, обыграв Ислама Опиева, который представлял Республику Башкортостан и Республику Ингушетию.

— Наш земляк уверенно провел решающий поединок, Власов с первых минут доминировал на ковре, работал, как говорят, первым номером и победил — 8:0, — сообщает Карелин-Фонд.

Роман Власов взял золото в весе до 77 килограммов на третий день состязаний, обыграв Ислама Опиева. Фото: Константин Круглянский.

Роман Власов взял золото в весе до 77 килограммов на третий день состязаний, обыграв Ислама Опиева. Фото: Константин Круглянский.

Общий счет баллов Романа Власова — 48:1. Золото ему и его тренеру Виктору Михайловичу Кузнецову вручил лично Александр Карелин. Это уже вторая медаль в копилке сборной Новосибирской области: днем ранее серебро взял борец из клуба «Первомаец» Виктор Ведерников, который выступает в весе до 55 килограммов. Теперь главная цель спортсменов из Новосибирска — пройти отбор на чемпионат мира, который состоится в середине сентября в Астане, там будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2020 года.

Виктор Ведерников взял на соревнованиях серебро. Фото: Констатин Круглянский

Виктор Ведерников взял на соревнованиях серебро. Фото: Констатин Круглянский

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