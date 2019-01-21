«Все вокруг жуют, пьют и шелестят пакетами»: сотрудница кинотеатра выступила против зрителей с едой

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-21T09:18:13+03:00

Даже некоторые артисты не против подкрепиться в кино. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Пресс-секретарь новосибирского кинотеатра «Победа» раскритиковала зрителей, которые едят в кинотеатре. Свое мнение Лидия Маркова выложила на личной страничке во ВКонтакте.

«Поход в выходной вечером на фильм, «предназначенный для широкого круга зрителей», убивает во мне веру в человечество. Пиццы, ведра с крыльями, лапша в картонных коробках, бургеры, картошка-фри — все вокруг жуют, пьют, хрустят чипсами, шелестят пакетами и основательно «благоухают»», - написала Маркова.

Она также написала, что по закону запретить вход в зал с едой нельзя, а делать замечания, по ее мнению, бессмысленно.

«С какого момента поход в кино стал обязательно сопровождаться едой? Может, это еще одно последствие «голодных времен», которые выпали на долю наших предков?» - написала пресс-секретарь.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мнения высказали слушатели. И разошлись в оценках. Некоторые рассказали, что покупают, например, попкорн, напитки… Другие считают, что есть в зале – неуважительно по отношению к другим зрителям. Также комментарий дал новосибирский режиссер Петр Дикарев:

- Конечно, когда ты приходишь смотреть что-то развлекательное и, тем более, тебя с порога подталкивают, предлагая в ассортименте и попкорн и напитки – это искушение, которое сам же кинотеатр дает зрителю, но оставляет на его усмотрение. Если о чем-то развлекательном речь, о каком-то семейном мультфильме, то, наверное, в этом ничего плохого нет. Особенно, когда это касается детей – им хочется что-то сладенькое, вкусненькое, хотя не самая полезная пища, наверное. Но если мы смотрим военную драму... Представьте себе: фильм «Собибор», и все сидят - чикают этот попкорн, попивают…