2019-01-21T09:11:37+03:00
Происшествия

Год прошел: десять работников погибли, пытаясь потушить пожар на фабрике «Обувь-НСК»

Пожар в помещении обувной фабрики «Обувь-НСК» случился 4 января 2018 года: сейчас дело направлено в суд
Надежда ЯРКОВА
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В пожаре на фабрике погибли 10 мужчин. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.В пожаре на фабрике погибли 10 мужчин. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.
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Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела по гибели 10 человек в результате пожара на обувной фабрике.

— По версии следствия, в декабре 2017 года для производственной работы ООО «Обувь-НСК» арендовало цех, склады заготовок и готовой продукции, расположенные в поселке Чернореченский Искитимского района. Для работ по изготовлению обуви, руководители общества наняли семь работников из Китайской Народной Республики, двух мужчин из Кыргызской Республики и одного жителя РФ. Утром 4 января 2018 года в помещении обувной фабрики, из-за небрежной эксплуатации групповых электросетей в аварийном режиме с перегрузкой, произошло короткое замыкание, из-за чего загорелись элементы ограждения и утеплителя, вспыхнул пожар, который охватил все помещение строения, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре на фабрике. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре на фабрике. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

Работники обувной фабрики в свое время не прошли специальное обучения по охране труда и мерам пожарной безопасности, и пытались потушить пожар, используя подручные средства. В итоге, все десять мужчин погибли.

— Один из руководителей - 66-летний мужчина, обвиняется по статье — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, 28-ми и 41-летний по статье — нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пожар на обувной фабрике в Новосибирске..

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