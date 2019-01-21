«Села батарейка»: хоккеисты «Сибири» сыграли в метро на гитарах песню о несчастной любви
Хоккеисты клуба «Сибирь» спустились в метро на площади Ленина, где устроили благотворительный концерт для сибиряков с песнями под гитару.
Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» Юкка Пелтола и Жильбер Брюле в подземном переходе играли на гитарах для новосибирцев. Спортсмены исполнили несколько песен, среди которых были рокерские хиты. Новосибирцы, ставшие свидетелями неожиданного концерта, снимали, а после делились в соцсетях фото и видео поющих и играющих споротсменов. Так, сибирячка Марина под ником volkonskaja.ma выложила в Инстграме видео, на котором игроки «Сибири» поют «Батарейку» группы «Жуки».
— Сегодня было так атмосферно! Улыбка во все лицо. Спасибо, парни! — написала на странице Клуба болельщиков ХК «Сибирь» Дарья Мезенцева.
— Теперь мы видели все, - пишут под видео сибиряки.
Добавим, что собранные за время выступления в метро хоккеистами деньги пойдут на благотворительность.
Хоккеисты "Сибири" игоают на гитаре в метро..