37 домов и четыре детских сада: жители Первомайки остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-21T09:53:35+03:00

В Первомайском районе 37 домлв и 4 детских сада временно остались без тепла и горячей воды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Первомайском районе сегодня без тепла и горячей воды остались более 43 жилых домов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 января, из-за ремонтных работ 43 жилых дома Новосибирска временно останутся без отопления и горячей воды.

— В понедельник, 21 января, в Первомайском районе с 10:00 до 16:00 жители 37 жилых домов, а также 4 детских садов и одного лечебного учреждения будут отключены от тепла и горячего водоснабжения на время ремонта на теплосетях, - рассказали в пресс-службе СГК.

Помимо этого, по улице Толстого с 6:30 утра будут производится работы по замене дефектного участка теплотрассы. В связи с этим под отключение от тепла и горячей воды попали 6 жилых домов и 7 прочих объектов. Ремонтные работы планируют завершить к 22 часам вечера.

В ведомстве отметили, что мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.