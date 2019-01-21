«В бедрах чуть пополнел»: новосибирцев рассмешил застрявший в дверях талисман хоккейной «Сибири»

СЕГОДНЯ 06:06 2019-01-21T06:10:34+03:00

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Талисман хоккейного клуба «Сибирь» не смог с первого раза пройти в двери, ему на помощь пришли талисманы других команд.

Забавное видео появилось на личной странице талисмана хоккейной «Сибири» — Снеговика в Инстаграме. На нем Снеговик немного не рассчитав своих габаритов, застрял на выходе в двери. Ему на помощь пришли талисманы других команд, которые освободили Снеговика из неожиданного «плена», вытолкнув его на улицу.

Видео очень позабавило сибиряков, вот что они пишут об этой комичной ситуации в комментариях:

— В бедрах чуть пополнел, чак-чака что ли объелся? — спрашивает один.

— В плей-офф пропихнули,- шутит второй.

— Снеговичок, который смог! — отмечает третий.

— Наши все могут! — добавляет четвертый.