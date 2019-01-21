Огни Новосибирска: космонавт снял таймлапс с Бугринским мостом и ОбьГЭСом из космоса

СЕГОДНЯ 05:08 2019-01-21T05:19:54+03:00

На видео из космоса попали новосибирские Бугринский мост и ОбьГЭС. Фото: vk.com/roscosmos.

Космонавт снял завораживающей красоты таймлапс из космоса, где виден Бугринский мост и микрорайон Новосибирска

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Космический таймлапс с Международной космической станции снял российский космонавт Сергей Рязанский. На видео попали и новосибирский Бугринский мост, Верх-Тула и ОбьГЭС.

— На МКС продолжают встречать рассветы. За сутки жители космической станции видят, как Солнце поднимается и гаснет 16 раз,- рассказали в Роскосмосе, поделившись таймлапсом, снятым из космоса.

Снимок новосибирских местностей, а именно микрорайона ОбьГЭС в левобережной части Советского района Новосибирска, Бугринского моста и села Верх-Тулы видно на 38 секунде видеоролика, снятого космонавтом Сергеем Рязанским. Такое завораживающее видео никого не оставит равнодушным.

Сергей Рязанский не раз делал снимки Новосибирска из космоса. Также космонавт периодически публикует на своей странице фотографии из космоса разных городов и стран. В его коллекции космических снимков есть: озеро Иссык-Куль, Сан-Франциско, Казань, Флоренция, Сочи, Вена, и даже пылевая буря в африканской пустыне.