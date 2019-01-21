2019-01-21T03:52:58+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 21 января аномальное тепло сохранится

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели, 21 января
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе ожидается небольшой снег, метель.Сегодня в городе ожидается небольшой снег, метель.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет тепло до минус 4 градусов, возможен небольшой снег, метели, на дорогах будет скользко.

— В понедельник, 21 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, возможен дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет минус 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 5-7 градусов, в пригороде до минус 12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ночью и утром местами изморозь, дым, дымки, на дорогах сильная гололедица. Дневная температура составит минус 1-6 градусов, местами до минус 11 градусов, ночная будет в пределах минус 4-9 градусов, местами до минус 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Температура воздуха днем и ночью ожидается в пределах минус 5 градусов. В последующие дни резких перемен в погоде не ожидается, возможно небольшое похолодание до минус 12 градусов днем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В бедрах чуть пополнел»: новосибирцев рассмешил застрявший в дверях талисман хоккейной «Сибири»
Огни Новосибирска: космонавт снял таймлапс с Бугринским мостом и ОбьГЭСом из космоса
«ВИЧ-отрицатели начали кучковаться»: они отговаривают сибиряков от посещения тест-мобилей
С двух сторон выбриты виски: 14-летняя девушка пропала после ссоры с мамой в Новосибирске
Нырнул даже бразилец: почти 40 тысяч новосибирцев искупались в прорубях в Крещение
«Крещение стало флешмобом»: чиновницу раскритиковали за фото с ныряния в прорубь
Оставил без мемов: сибиряк украл 380 метров интернет-кабеля
Молодые и амбициозные: Андрей Травников поприветствовал полуфиналистов конкурса «Лидеры России»
«К годовщине Великой Победы»: памятник Сталину в Новосибирске установят к 9 Мая
Из ночного клуба — сразу на тест: экспресс-анализ на ВИЧ теперь можно сдать и ночью
Манул из миллиона стружек: сибирский мастер делает необычные фигурки животных
Погода в Новосибирске на день: 20 января будет минус 2 градуса
«Все круто, но белые лосины полнят»: сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов»
«Куда смотрели оба?»: в Новосибирске трактор протаранил троллейбус
Крещение 2019: более 17 тысяч новосибирцев окунулись в купели
Бил металлической трубой: новосибирец дважды ограбил своего знакомого
В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадал человек
Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине
Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер
В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице
Погода на день в Новосибирске: в Крещение будет минус 5 градусов
«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»
Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели
Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром