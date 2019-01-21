Погода на день в Новосибирске: 21 января аномальное тепло сохранится

СЕГОДНЯ 03:52 2019-01-21T03:52:58+03:00

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Сегодня в городе будет тепло до минус 4 градусов, возможен небольшой снег, метели, на дорогах будет скользко.

— В понедельник, 21 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, возможен дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет минус 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 5-7 градусов, в пригороде до минус 12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. Ночью и утром местами изморозь, дым, дымки, на дорогах сильная гололедица. Дневная температура составит минус 1-6 градусов, местами до минус 11 градусов, ночная будет в пределах минус 4-9 градусов, местами до минус 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Температура воздуха днем и ночью ожидается в пределах минус 5 градусов. В последующие дни резких перемен в погоде не ожидается, возможно небольшое похолодание до минус 12 градусов днем.