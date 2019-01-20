«ВИЧ-отрицатели начали кучковаться»: они отговаривают сибиряков от посещения тест-мобилей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-20T13:10:05+03:00

ВИЧ-диссиденты приставали к людям в очереди на экспресс-анализ, уверяя их в том, что болезни не существует, а все тесты — это обман

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В Новосибирске тест-мобили стали работать даже ночью, вместе с этим активизировались и те, кто считают, что болезни не существует.

— Нашим специалистам рассказал мужчина, что несколько человек подходили к людям, которые стояли в очереди на тест и отговаривали его проходить, — рассказала «КП»-Новосибирск» Татьяна Сагидулина, медицинский психолог «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» в Новосибирске. — Они утверждали, что тест — это обман, а болезни не существует.

Врач связывает эту ситуацию с тем, что профилактикой ВИЧ стали заниматься все активнее, и соответственно начали реагировать ВИЧ-диссиденты.

— ВИЧ-отрицатели начали кучковаться, — предупредили сибиряков в соцсетях и призвали не поддаваться на провокации.